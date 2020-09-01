Белоруссия и Россия договорились о возобновлении транспортного сообщения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Белоруссия и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщает издание Белта со ссылкой на представителей белорусского Министерства транспорта и коммуникаций по итогам переговоров в Москве.

В переговорах по этому поводу приняли участие эксперты санитарно-эпидемиологических служб республики и России, а также глава Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский. В результате специалисты разработали основные дальнейшие шаги для возобновления воздушного сообщения между странами, а также договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения между двумя государствами.

Меры для возобновления сообщения будут согласованы с экспертами Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической службой белорусского Минздрава.

- Россия в ходе переговоров отметил, что принятые белорусской авиацией меры по охране здоровья местного населения являются эффективными и соответствуют международным рекомендациям и нормам, - отметили представители Минтранса республики.

Напомним, что границы между двумя государствами были закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции 16 марта текущего года.