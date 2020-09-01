"Не знаю, я это или не я": Михаил Ефремов не узнал себя на кадрах с места аварии Фото: Иван МАКЕЕВ

На заседании суда по делу об аварии со смертельным исходом с участием Михаила Ефремова показали одну из видеозаписей, которую сняли сразу после ДТП. Как передает из зала суда корреспондент "Комсомольской правды" Алёна Мартынова, запись посмотрели уже несколько раз, но журналистам подходить запрещено, поэтому о каком именно видео идет речь пока что непонятно.

О том, что происходит на кардах, можно только догадываться по репликам смотрящих. Михаил Ефремов в каком-то мужчине на видеозаписи не узнают себя.

- Не знаю, я это или не я. Вроде да, а вроде нет. По жестам я себя узнать не могу, - бормочет актёр, припоминая показания свидетельницы Набокиной. - Что же вы биологию (биологическую экспертизу пассажирской подушки безопасности. – прим. ред.) не сделали?

Судья пресек лишние разговоры и ответил, что расскажет об этом в итоговом решении.

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Тем временем, старший сын погибшего в ДТП курьера требует посадить актера на срок не менее 8 лет. Прямая трансляция из зала суда (подробности)