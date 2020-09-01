«Назад не отмотаешь»: в Беларуси 60-летнии нетрезвый мужчина сожалеет, что бросил бутылку в силовиков

«Назад не отмотаешь»: в Беларуси 60-летний нетрезвый мужчина сожалеет, что бросил бутылку в правоохранителей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Белоруссии по уголовным делам о сопротивлении сотрудникам правоохранительным органам фигурирует не только молодёжь, так в Жлобине 60-летнии нетрезвый мужчина бросил бутылку в сотрудника милиции. Об этом рассказали в Следственном комитете республики

«Сейчас он очень сожалеет о своем поступке», - сообщает Телеграм-канал СК Белоруссии.

«Зря я туда пошёл, но это не киноплёнка, назад не отмотаешь», - заявил задержанный

Напомним ранее глава Министерства внутренних дел Белоруссии Юрий Караев рассказал, что за время протестов в республики пострадал 131 сотрудник ведомства, 28 из них на данный момент находятся в больницах.

Министр заявил, что сейчас стоит задача на 100 процентов идентифицировать всех виновных, и пригрозил, что все, кто «поднял руку» на сотрудника милиции, «ответят все». При этом он пообещал, что ведомство не собирается прикрывать силовиков, если будут доказаны случаи «садизма», а также отметил, что те, кто был на протестах просто «из любопытства», могут не беспокоиться.