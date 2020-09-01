Минобороны Беларуси прокомментировало возможность отчисления протестующих студентов Фото: Андрей ЗОБОВ

Решение об отчислении студента, который принимал участие в акциях протеста в Белоруссии должна принимать непосредственно администрация университета. Такой комментарий дали в Министерстве обороны республики.

«Администрация учебного заведения должна сама принимать такое решение в зависимости от каждого случая», - привод Sputnik слова пресс-секретаря ведомства Людмилы Высоцкой, которая уточнила, что такие решения должны принимать, «когда придет бумага из милиции».

Напомним, что массовые акции протеста в Беларуси стартовали после оглашения итогов голосования на президентских выборах 9 августа. На акциях участвует большинство молодежи, однако сегодня, 1 сентября, в «День знаний» студенты собирались подать петицию в Министерство образования с призывами «отставка Лукашенко», «остановить насилие», «проведение повторных выборов».

Подразделения ОМОН разогнали протестующих студентов в районе площади Победы в Минске, однако студенты снова вышли на акцию. Силовики задержали несколько начали задержания учащихся