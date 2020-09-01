Вышел новый эпизод программы «Военкоры», посвященный трагедии в Беслане

RT выпустил новый эпизод программы "Военкоры"

Телеканал RT выпустил новый эпизод проекта «Военкоры». Это уже шестой фильм о работе военных журналистов в горячих точках.

Новая серия «Военкоров» посвящена трагедии в Беслане, которая произошла 1 сентября 2004 года. Маргарита Симоньян, Ольга Кирий, Антон Степаненко и Эдуард Бондаренко поделились своими воспоминаниями о том, как все произошло на самом деле. Кроме того, известный тележурналист Роман Бабаян во время интервью признался, почему ему не разрешили работать в Беслане.

Напомним, проект телеканала RT «Военкоры» посвящен журналистам, которые освещают войну, теракты, работаю в горячих точках, а также событиям, которые им приходится проживать лично. Во время программы корреспонденты делятся личными историями, рассказывают о своем опыте.

Добавим, что предыдущие выпуски программы «Военкоры» были посвящены войне в Чечне, беспорядкам в США. Также постоянные гости программы рассказали о своих первых командировках в зоны боевых действий.