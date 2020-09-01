Германия рассказала о диалоге с США по вопросу санкций против «Северного потока – 2» Фото: REUTERS

Берлин выступает против возможных американских санкций против европейских компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток-2». Немецкая сторона донесла свою позицию до Вашингтона. Об этом рассказал Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Глава МИД ФРГ указал на то, что ограничительные меры носят экстерриториальный характер, поэтому не соответствует международному праву. «И я это сообщил напрямую моему коллеге [госсекретарю США] Майку Помпео», - заявил министр, и добавил, что Берлин находится «в контакте с администрацией в Вашингтоне по этому вопросу».

Напомним, Конгресс США одобрил военный бюджет с заявленными ранее ограничениями, которые касаются не только тех, кто непосредственно строит и запускает «Северный поток – 2», но и контактирующих фирм, таких как страховые компании и порты. После чего Берлин заявил, что несмотря на американские угрозы, не изменят своей позиции по проекту, а также пообещал дальше поддерживать проект и «твердо отвергать» на санкции Вашингтона.