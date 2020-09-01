Михаил Дегтярев оформляет ипотеку для покупки жилья в Хабаровске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев оформляет ипотеку для покупки жилья в Хабаровске. Об этом он сообщил сам в ходе прямой линии с жителями края, отметив, что удивлен высокими ценами на жилье в городе, и, как он заявил, у него «волосы просто на голове шевелятся» от таких цен.

«Я, кстати, в Сбербанке уже оформляю ипотеку под 7,5%, стандартный процент. Могу сказать, что у меня волосы просто на голове шевелятся от цен на жилье … Мы все свои накопления вносим за квартиру, и нам не хватает. Это же ненормально», - заявил врио губернатора, и уточнил, что квартиру его семья оформит через месяц, а пока он живет в государственном Доме приемов.

Дегтярев отметил, что для борьбы с высокими ценами на квартиры в Хабаровске необходимо помочь зайти на рынок недвижимости крупным строительным компаниям из других регионов, что поможет создать определённую конкуренцию в сфере жилищного строительства.