Тихановская раскритиковала заявление Бабарико о создании новой партии Фото: REUTERS

Бывший кандидат на посту президента Белоруссии Светлана Тихановская раскритиковала заявления штаба Виктора Бабарико о создании новой политической партии. Политик расценила это как желание отдельной фракции взять лидерство в Координационном совете и готовность подменить тему смены власти в республике на конституционные реформы. Об этом сообщает издание Sputnik Беларусь во вторник, 1 сентября.

Напомним, что накануне экс-кандидат в белорусские президенты Виктор Бабарико и член президиума КС оппозиции Мария Колесникова объявили о создании в республике новой политической партии «Вместе».

В ответ на это Светлана Тихановская напомнила, что изначально Совет создавался именно по ее инициативе, и в нем не должно быть доминирующей силы.

- В Конституционный совет Белоруссии вошли люди разных профессий и политических взглядов. В нем не было и не должно быть доминирования какой-либо политической партии, - заявила Тихановская.

Бывший кандидат в главы государства также раскритиковала заявление Бабарико о том, что главной задачей оппозиции является конституционная реформа.

- Такая постановка цели не отвечает требованием белорусского народа, и выглядит двусмысленной, - уточнила Светлана Тихановская.

По ее мнению, намерение подать документы на регистрацию партии означает готовность подменить тему смены власти готовностью просить у власти санкции на создание политической фракции.