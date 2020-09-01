Для 340 тысяч нижегородских школьников начался новый учебный год

Школы Нижегородской области сегодня вновь распахнули двери для 340 тысяч девчонок и мальчишек.

Не только с Днем знаний, но и с новосельем поздравил губернатор Глеб Никитин учащихся и педагогов сразу двух школ - в Нижнем Новгороде и Богородске.

Так, в областном центре 1 сентября открылась первая за последние 11 лет школа – в новом жилом микрорайоне. На ее строительство было направлено более 890 млн рублей.

- Создать новую школу на 1500 мест позволил нацпроект «Образование», - подчеркнул Глеб Никитин.

Новая школа построена по самым передовым стандартам, оборудованы мобильный компьютерный и лингафонный классы, физкультурные залы, естественно-научные лаборатории. Есть собственный стадион, лыжная база, площадка для гимнастики. Также открыты врачебный, процедурный и стоматологический кабинеты.

В районном центре Богородск 740 школьников сегодня тоже пошли в новую трехэтажную школу с символичным названием «Перспектива». Здесь ребята будут учиться с 1 по 8 класс.

- Открытие этой школы позволит решить проблему второй смены в Богородске, - отметил Глеб Никитин, который также приехал лично убедиться, что школа соответствует самым современным требованиям.

В классах установлены интерактивные доски, созданы цифровые лаборатории по всем предметам, кабинеты допобразования, два физкультурных зала, актовый зал, стадион с искусственным покрытием, несколько игровых площадок.