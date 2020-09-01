Студентов не пропустили на площадь Независимости в Минске Фото: Андрей ЗОБОВ

Студентов, участвующих в акции протеста, не пропустили на площадь Независимости в Минске. Об этом сообщил специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин

«Шесть часов. Площадь Независимости. Студентов так и не пропустили на площадь. Рассеяли толпу по перекресткам и предлагающимся улочкам. Кого-то задержали … Можно сказать, что сегодняшняя акция не состоялась, не собралась толпа с критической массой», - рассказал спецкор «КП», отметив, что вокруг площади даже сняли оцепление из ОМОНа.

Напомним, что массовые акции протеста в Беларуси стартовали после оглашения итогов голосования на президентских выборах 9 августа. Сегодня, 1 сентября, в «День знаний» студенты собирались подать петицию в Министерство образования. Подразделения ОМОН разогнали несанкционированную акцию в районе площади Победы в Минске, однако студенты снова вышли на акцию, и направились к площади Независимости.

Как писал сайт kp.ru, на сегодняшней акции были задержания, в том числе и представителей СМИ, среди них трое журналистов «КП-Беларусь».