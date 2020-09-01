Астероид 2011 ES4 размером с дом пролетел рядом с землей 1 сентября 2020 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 сентября вблизи Земли пролетел астероид 2011 ES4. Небесное тело размером с многоэтажку пронеслось около нашей планеты со скоростью 8,16 км/с, сообщает NASA.

Астероид подошел на минимальное расстояние к Земле в 16:12 по всемирному времени UTC (19:12 мск). В этот момент он находился в 121 тысячи километров от нашей планеты. Это втрое меньше расстояния от Земли до Луны. Оно, для сравнения, составляет 384 тысячи километров.

В следующий раз на такое близкое расстояние к Земле приблизится астероид 2008 DB. Но произойдет это только в 2032 году.

Как отмечают эксперты из Business Insider, астероид 2011 ES4 не представляет большой опасности для нашей планеты. Даже если бы траектория его полета пересекала Землю, он бы все равно сгорел в атмосфере во время падения. Причиной тому относительно небольшие габариты астероида.

Напомним, Астероид 2011 ES4 открыли в 2011 году. Он относится к группе «Аполлонов» - небесных тел, которые вращаются вокруг Солнца и периодически пересекают орбиту Земли с внешней стороны.