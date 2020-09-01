ООН заявила о 450 случаях жесткого обращения с людьми на митингах в Беларуси Фото: REUTERS

Во вторник, 1 сентября, эксперты Организации объединенных наций по правам человека опубликовали доклад, в котором говорится о 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми на акциях протестов в Белоруссии.

«Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении в изоляторах временного содержания», - говорится в сообщении ООН.

По данным организации, некоторые из пострадавших женщины и дети. Шесть протестующих, по сообщению родственников, пропали без вести.

Кроме того, эксперты обратили внимание на то, что среди задержанных были представители СМИ и простые прохожие. Также затронули тему отзыва аккредитаций у представителей иностранных СМИ.

Эксперты ООН призвали белорусские власти незамедлительно освободить всех, кто мирно участвует в акциях протеста, и привлечь к ответственности виновных к жестокому обращению с людьми.

Напомним, что массовые акции протеста в Беларуси стартовали после оглашения итогов голосования на президентских выборах 9 августа. Накануне, глава министерства внутренних дел республики Юрий Караев заявил, что ОМОН страны не может состоять из «гимназистов», однако ведомство не собирается прикрывать силовиков, если будут доказаны случаи «садизма».