Samsung назвал дату продаж нового гибкого смартфона. Фото: Samsung.com

Южнокорейская компания Samsung официально представила новый смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold2. Презентация гаджета состоялась в рамках онлайн-конференции Galaxy Unpacked2.

Приобрести новый смартфон в России можно будет с 18 сентября в черном и бронзовом цветах. При этом оформить предзаказ можно уже с 1 сентября в официальных магазинах бренда или у партнеров. Пользователи также смогут получить комплекс специализированных услуг и сертификат Samsung Care+. Стоимость устройства составит 179 990 рублей

Смартфон имеет два экрана. Основной экран сделан из ультратонкого стекла Ultra Thin Glass, и имеет дисплей размером 7,6 дюймов с частотой обновления 120 Гц. Размер внешнего экрана составляет 6,2-дюймов - Infinity-O предусмотрен для просмотра контента без раскрытия устройства.

Пространство между шарниром и корпусом смартфона защищают специальные микрощетки, которые не допускают попадания мелких частиц под дисплей. Основная, 12-мегапиксельная тройная камера находится на задней панели устройства, а также 10-мегапиксельная селфи-камера

Оперативная память составляет 12 ГБ, объем памяти – 256 ГБ. Емкость аккумулятора гаджета составляет 4500 мАч с возможностью быстрой проводной и беспроводной зарядки.