МИД Дании вызвал российского посла из-за перехвата Су-27 самолетов НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Дании вызвало российского посла Владимира Барбина из-за перехвата российского истребителя Су-27 военных самолетов НАТО над Балтийским морем.

Напомним, ранее в НАТО заявили, что 28 августа российский истребитель перехватил стратегический бомбардировщик В-52 ВВС США над Балтийским морем, якобы допустив при этом нарушение воздушного пространства Альянса, а именно государственных границ Дании.

«Мы серьёзно относимся к нарушению Россией воздушного пространства Дании и считаем это неприемлемым … Это сообщение было передано сегодня российскому послу», - заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофода.

Как писал сайт kp.ru, в Минобороны России опровергли заявление о нарушении госграницы, и уточнили, что Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота поднимался в небо на перехват иностранного самолета, чтобы не допустить нарушения границ нашей страны.