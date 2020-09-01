Михаил Мишустин поддержал просьбу Вениамина Кондратьева об обновлении в Краснодарском крае автопарка «скорых»

По итогам встречи было решено поддержать местное здравоохранение. Фото: Евгений Биятов/POOL/ТАСС

В ходе рабочей поездки по Краснодару накануне выборов премьер-министр РФ встретился с главой региона. По итогам встречи было решено поддержать местное здравоохранение.

Кубань как курорт принимает на себя дополнительную медицинскую нагрузку. В целом санитарно-эпидемиологическая обстановка здесь вполне стабильная. Эффективно используется полученное в пандемию оборудование. Не закрыт ни один из 21 инфекционных госпиталей. Развернуто 4289 коек, из них свободно около 30%. Медиков поддерживают из краевого и федерального бюджетов. На эти цели выделено 2,3 млрд рублей. Более 18 тысяч медработников отгуляли отпуска и получили выплаты на сумму 1,8 млрд рублей. Из них федеральных – 1,5 млрд.

Краснодарский край является инициатором создания проектов федерального уровня, здесь строится детская краевая больница, задан тренд на доступность для местного населения высокотехнологичной медицины.

А вот парк машин скорой помощи требует обновления: из 663 автомобилей добрая половина сроком службы старше пяти лет. Своими машинами время от времени выручает муниципалитет – человеческая жизнь важнее всего остального. Однако проблема нуждается в принципиальном решении.

Глава региона попросил у власти содействия в приобретении 50 новеньких автомобилей скорой помощи класса «В» и 10 автомобилей класса «С», что обойдется казне в 250 миллионов рублей.

– Поможем. Соответствующие решения будут приняты, – сказал Михаил Мишустин. - От того, как быстро «скорая» подъедет, как автомобиль оснащен, зависят жизни людей.

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