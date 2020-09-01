У офиса Зеленского задержали мужчину с гранатой Фото: REUTERS

Правоохранители задержали у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве мужчину с гранатой. Об этом сообщили а Нацполиция украинской столицы.

В правоохранительных органах уточнили, что задержание произошло во время патрулирования улицы Банковая, когда при проверке у мужчины обнаружили подозрительный опасный «предмет, похожий на гранату», который отправят на экспертные исследования.

В пресс-службе полиции заявили, задержанного мужчину 1966 года доставили в Печерское управление «для установления всех обстоятельств». На данный момент решается вопрос о правовой квалификации события

После обнаружения неизвестного предмета, к месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа городской полиции, а также специалисты взрывотехнической службы и кинологи.

Напомним, в июле на киевской станции метро прогремел взрыв. Тогда в результате происшествия пострадал один человек.