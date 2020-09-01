Онколог назвал скрытые признаки, указывающие на рак кожи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин объяснил, какие косвенные признаки могут указывать на рак кожи.

Многие знают, что о проблемах свидетельствуют рост или изменение форм родинок, а вот на эти показатели редко кто обращает внимание.

О проблеме может свидетельствовать появление беспигментных родинок. Это розовые или красноватые новообразование на открытых участках тела, например, на лице.

Речь идет о базально-клеточной карциноме. Эти образования могут проявляться только в виде маленького «кротообразования» в самой опухоли.

Обычно на такие новообразования не обращают внимание, часто на проблемный участок наносятся крема. А если речь идет о женщинах, то и тональные средства, пудра. Все это провоцирует деструктивный процесс.

- То есть она не будет метастазировать, она не вырастет до громадных размеров за год, но в течение лет пяти может локально изъявляться, пока не будет этого изъявления кротообразованием. Это также можно считать первым явным признаком рака кожи, — пояснил доктор.

Об опухоли могут свидетельствовать новообразования на коже головы, которые скрыты волосами. А еще рак можно считать по новообразования на слизистых.

Еще один показатель, которые требует скорейшего обращения к врачу – это изменение подногтевого ложе.

- Часто человеку кажется, что речь идет о простом грибке. Но когда начинается разрушение ногтевой пластинки, когда уже идет кровоподтек из этой области, только тогда данные пациенты попадают к онкологу, — рассказал Михаил Мяснянкин.

Медик советует очень тщательно следить за состоянием ногтей, особенно это нужно делать женщинам, так как многие скрывают ногти под лаками.

- О проблемах могут свидетельствовать полоски вдоль всего ногтевого ложа. А еще изменение цвета: от светло-коричневой до черной окраски. Это подногтевая меланома, - предостерег специалист в беседе с Пятым каналом.