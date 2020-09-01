«Будет достроен»: Меркель ответила на угрозы США ввести санкции против «Северного потока-2»

Ангела Меркель Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на угрозы американских сенаторов ввести санкции по проекту «Северный поток - 2» заявила, что газопровод будет достроен.

Напомним, Конгресс США одобрил военный бюджет с ограничениями, которые касаются не только тех, кто непосредственно строит и запускает «Северный поток – 2», но и контактирующих с этим проектом фирм, таких как страховые компании и порты.

После оглашения таких санкций Берлин заявил, что несмотря на американские угрозы, не изменят своей позиции по проекту, а также пообещал дальше поддерживать проект и «твердо отвергать» предложенные Вашингтоном ограничения.

Сегодня, 1 сентября, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ведет диалог с Вашингтоном и «напрямую» сообщил своему коллеге госсекретарю США Майку Помпео позицию Берлина, который выступает против возможных американских санкций, и считает их противоречащими международному праву