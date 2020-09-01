В Минпросвещения рассказали, какие школьные предметы включают в себя правила дорожного движения

Лариса Фальковская. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Правила безопасности дорожного движения так или иначе интегрированы в часть предметов, которые преподают в школах. Об этом в эфире программы "Россия в движении" на радио "Комсомольская правда" рассказала директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения России Лариса Павловна Фальковская.

Она подчеркнула, что поскольку в мире все очень быстро меняется, необходимо периодически - по технике заезженной пластинки - поднимать тему безопасности дорожного движения. В рамках школьной программы этот вопрос тоже охватывается.

"Начальная школа - "Окружающий мир". Это очень комплексный предмет - знание природы, правил поведения и огромного количества явлений. В нем есть часть, которая касается здорового, безопасного образа жизни, в том числе, соблюдения правил дорожного движения", - рассказала Лариса Фальковская.

Она добавила, что в старшей школе эту роль выполняет предмет под названием "Основы безопасности жизнедеятельности", концепция которого была разработана с участием коллег из МЧС, в котором есть отдельный раздел по безопасности дорожного движения.

Тема особенно актуальна в День знаний, 1 сентября.

"Сегодня сама приняла участие на одной из школьных линиек. Порадовало, что сотрудники Госавтоинспекции прямо около школы регулировали дорожное движение и даже делали замечания родителям, что не может не радовать", - рассказала ведущая программы Наталья Агре.

"Не замечания, а уместные предупреждения, - поправила ее Лариса Фальковская. - От внимательного отношения родителей к этой теме зависит безопасность детей, поэтому лучше дополнительный раз обратить на это внимание, не игнорировать".