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Госавтоинспекция: В ЮПИД растят поколение детей, которые будут соблюдать правила дорожного движения

Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области Олег Богун в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал, как юные помощники инспекторов движения отметили День знаний
Екатерина БелоконоваЕкатеринаБелоконова
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Олег Богун

Олег Богун

"В Ростовской области есть уникальные объединения дошкольников ЮПИД (юные помощники инспекторов движения - прим. ред.), которые работают во всех детских садах. Это многочисленное движение", - сказала ведущая программы "Россия в движении" Наталья Агре в начале беседы с начальником УГИБДД ГУ МВД РФ по Ростовской области Олегом Николаевичем Богуном.

Во вторник, 1 сентября, полковник полиции стал гостем радио "Комсомольская правда" и рассказал, как отметили День знаний юные инспекторы и другие маленькие жители региона.

"Встретили 1 сентября очень весело, доброжелательно. У нас хорошо развита система дошкольного воспитания, в детских садах созданы и ведут активную пропагандистскую работу команды юных помощников инспекторов движения", - подчеркнул Олег Богун.

Он добавил, что ребятишки регулярно участвуют в конкурсах и уже имеют большой опыт профилактической работы .

"Очень интересно смотреть на их желание обучаться правилам дорожного движения. Это наше подрастающее поколение, которое с малых лет будет соблюдать ПДД", - сказал глава Госавтоинспекции региона.

По окончании детского сада, маленькие активисты вступают в отряды ЮИД, которые созданы в каждой школе Ростовской области.

Автоновости