Журналистов «КП-Беларусь», которых задержали во время работы, будут судить

1 сентября, на марше студентов в Минске задержали трех сотрудников «Комсомольской правды» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Журналистов «Комсомольской правды», которых задержали во время освещения акции протеста студентов, будут судить в среду, 2 сентября. На ночь их оставили в РУВД.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 1 сентября, на марше студентов в Минске задержали трех сотрудников «Комсомольской правды». Среди них фотограф Святослав Зоркий, оператор - Микита Недоверков и корреспондент Мария Элешевич, которых отвезли в Октябрьское РУВД для проверки аккредитации.

Начальник оперативно-дежурной службы Октябрьского РУВД Александр Мартинович заявил, что для подтверждения аккредитации им необходимо связаться с Министерством иностранных дел и Министерством информации республики. При этом по закону аккредитация для работы сотрудников белорусских СМИ не требуется.

Позже он сообщил, что журналистов «Комсомольской правды» будут судить по статье 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Статье предусматривает наказание в виде штрафа или административного ареста.

Журналисты были в синих жилетах с надписью ПРЭСА на спине, у всех были бейджи с фото и названием издания, которое они представляют. Во время акции они выполняли свои профессиональные обязанности.

Напомним, 27 августа, также прошло задержание представителей СМИ, которые собиралась освещать акцию протеста в центре Минска. Среди них был фотокорреспондент «Комсомольской правды» в Беларуси Павел Мартинчик. Позже задержали и спецкора «КП» Дмитрия Стешина. Однако тогда всех отпустили без судебных разбирательств.