Скончался экс-омбудсмен России Олег Миронов

Бывший омбудсмен России Олег Миронов умер на 82-м году жизни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 1 сентября, на 82-м году жизни скончался бывший уполномоченный по правам человека в России Олег Миронов, который был первым конституционным омбудсменом в Российской Федерации с 1998 по 2004 годы. Об этом на своей странице в Instagram сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Ушел из жизни Олег Орестович Миронов [...] На его счету помощь многим людям, большая работа по правовому просвещению, первые связи с омбудсменами других государств», - написала она.

Татьяна Москалькова отметила, что для всех, «кто знал Олега Орестовича, его уход — это тяжелый удар и невосполнимая утрата». «Своей жизнью он в полной мере показал всем нам яркий пример честного служения родной стране и идеалам прав человека, в которые верил беззаветно», - подчеркивается в ее печальном сообщении.

Омбудсмен выразила самые искренние соболезнования супруге покойного, его сыну, родным и близким Олега Орестовича, а также «всем, кто знал и любил его, членам правозащитного сообщества во всём мире».

СПРАВКА «КП»

Олег Орестович Миронов – заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор, действительный член Академии социальных наук, автор более свыше 200 научных работ (монографии, статьи, главы в учебниках) по проблемам конституционного права, теории государства и права.

Родился 5 июня 1939 года в Пятигорске Ставропольского края. Окончил Саратовский юридический институт имени Д. И. Курского, где позже преподавал, заведовал кафедрой государственного права.

В 2002 году Олег Миронов первым из правозащитников стран бывшего Советского Союза был избран Генассамблеей Европейского института омбудсмена членом совета директоров Европейского института омбудсмена.