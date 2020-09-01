Прощание с Борисом Клюевым пройдет в Малом театре

Народный артист России Борис Клюев умер на 77-м году жизни Фото: Мила СТРИЖ

Прощание с народным артистом России Борисом Клюевым пройдет в Государственном Академическом Малом театре, где он был одним из ведущих актеров. Дата траурной церемонии пока не определена.

«Прощание будет в Малом театре, даты пока нет», - сообщила ТАСС директор Малого театра Тамара Михайлова.

Она добавила, что смерть Бориса Владимировича – это большая трагедия для театра. Актер, по словам Тамары Михайловой, до последнего участвовал в спектаклях «Тройка» и «Ялта-45», а потом его положили в больницу, «это было буквально две недели назад».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Борис Клюев скончался 1 сентября на 77-м году жизни, он долго и тяжело болел, с весны 2018 года боролся с онкологическим заболеванием – раком легких, однако продолжал работать.

За долгие годы актерской карьеры Борис Клюев снялся в десятках кинофильмов и сериалов, а больше всего запомнился зрителям созданными им образами графа Рошфора в «Д’Артаньяне и трех мушкетера», Майкрофта Холмса – старшего брата легендарного сыщика в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», а также ролью Николая Петровича в сериале «Воронины».

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Смерть всенародно любимого артиста Бориса Клюева стала огромным потрясением для его родных, друзей и коллег. Страна лишилась замечательного актера, одинаково убедительного и талантливого и в комедии и в драме (подробности).

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Казалось бы, внешность Клюева - высокий рост, орлиный профиль - говорит сама за себя. «Он явно из аристократов!» - утверждали зрители, глядя на то, с какой легкостью вживается артист в образы маркизов и королей. «Аристократ», однако, пережил тяжелейшее детство и вынужден был из-за смерти отца работать с 13 лет. Актерская слава пришла к нему не сразу (подробности).