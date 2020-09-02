Камера видеонаблюдения сняла начало ссоры актера Юрия Шлыкова с грузчиками

Народный артист России Юрий Шлыков Фото: Борис КУДРЯВОВ

Начало конфликта народного артиста России Юрия Шлыкова с двумя грузчиками запечатлела установленная на подъезде камера видеонаблюдения.

На записи видно, как актер делает рабочим замечание, а мужчины с ним пререкаются, передает Пятый канал.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Юрий Шлыков возвращался домой после прогулки с собакой, когда заметил, что двое рабочих решили выбросить мусор из грузовика прямо у подъезда его дома на Комсомольском проспекте в центре Москвы. Актер сделал гастарбайтерам замечание, предложил им убрать за собой.

Однако молодые люди прошли за «обидчиком» в подъезд, где повалили 67-летнего Шлыкова на пол, стали бить ногами по лицу. Сам актер говорит, что могли убить, если не соседи – заступились.

К слову, актер еще не решил, станет ли он требовать для «горячих парней» строгого наказания.