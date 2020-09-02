Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хорошая новость для наших путешественников: с 7 сентября Греция открывает границу для россиян. Однако пока разрешен въезд до 500 человек в неделю, при этом у туристов должна быть справка об отрицательном тесте на коронавирус и ваучер на отель.

Самолеты из России будут принимать три греческих аэропорта – в Афинах, Салониках и Ираклионе.

В совместном постановлении семи министров страны говорится, что российские туристы при въезде в Грецию должны иметь при себе отрицательный лабораторный текст на COVID-19 методом ПЦР, причем сдать его нужно не более чем за 72 часа до прибытия, а справка должна быть на английском языке. Проверять наличие такой справки обязаны сотрудники авиакомпании перед посадкой в самолет.

Кроме того, каждый въезжающий за день до прибытия должен заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции, передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, с 1 августа Россия частично возобновила международное авиасообщение с тремя странами - Великобританией, Турцией и Танзанией, а с 15 августа и со Швейцарией. Переговоры о возобновлении перелетов ведутся еще с 30 странами.

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