Мишустин выделил на выплаты борющимся с коронавирусом медикам почти 22 миллиарда рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России выделило из резервного фонда дополнительные средства на выплаты медикам и социальным работникам, помогающим больным с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Так, на поддержку медицинских работников направят ещё почти 22 миллиарда рублей. Более 321 миллиона рублей пойдёт на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства. Ещё свыше 1,8 миллиарда рублей – работникам социальных учреждений: домов престарелых, интернатов для инвалидов», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Отмечается, что в условиях пандемии COVID-19 в соцучреждениях действует особый режим работы: сотрудники временно проживают на территории таких стационаров, а одна рабочая смена длится 14 дней.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту России Владимиру Путину продлить выплаты для медработников за работу с больными COVID-19 и на сентябрь.