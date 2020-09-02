«Мы никогда не сдадимся»: Charlie Hebdo снова опубликовал карикатуры, послужившие причиной теракта в редакции

Главный редактор и издатель сатирического журнала Charlie Hebdo Лоран Суриссо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский сатирический журнал «Шарли Эбдо» снова опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, которые послужили причиной теракта в редакции пять лет назад.

Обложку свежего номера журнала издательство показало на своей странице в Twitter. На ней – дюжина рисунков с оскорбляющими чувства мусульман изображениями. Одна из карикатур изображает пророка Мухаммеда, с бомбой на голове вместо тюрбана.

Обложка свежего выпуска журнала. Фото: Twitter/Charlie_Hebdo

«Мы никогда не заляжем на дно. Мы никогда не сдадимся и не подчинимся чужой воле», - заявил главный редактор и издатель журнала Лоран Суриссо.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром 7 января 2015 года террористы ворвались в редакцию Charlie Hebdo в Париже и открыли огонь по находившимся там людям. В результате погибли 12 человек, в том числе сотрудники журнала и главный редактор издания, еще 11 получили ранения.