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«Отслеживают новостную повестку»: как мошенники стали обманывать россиян во время пандемии

Эксперт отметил, что даже специалист не всегда отличит фишинговый сайт от обычного
Саша ПятницкаяСаша ПятницкаяСашаПятницкая
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Эксперт рассказал, как мошенники стали обманывать россиян во время пандемии

Эксперт рассказал, как мошенники стали обманывать россиян во время пандемии

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал о новых уловках интернет-мошенников и как они обманывают россиян во время пандемии коронавируса.

– Даже специалист не всегда отличит фишинговый сайт от нормального. И то же самое касается писем, которые приходят как будто бы от лица организации. То же самое касается телефонных звонков. Действительно, проблема в том, что сейчас не то что там бабушку какую-то обманули, хотя действительно вот люди старшего поколения – это, безусловно, такая уязвимая категория, с точки зрения киберпреступлений, – сказал эксперт в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что на удочку злоумышленников попадаются даже люди, которые хорошо осведомлены о подобных мошеннических схемах.

– Почему? Тут есть, наверное, несколько причин. Во-первых, злоумышленники очень точно копируют те же самые официальные письма или те же самые официальные звонки. Они слушают, как разговаривают сотрудники обычных колл-центров и точно их копируют, просто меняют немножечко информационный посыл, с которым они обращаются, – пояснил Владимир Владимирович.

– Плюс еще один фактор. Злоумышленники очень точно отслеживают новостную повестку. Если где-то по телевизору сказали, что людям положена компенсация, выплаты, субсидии, то, конечно же, злоумышленники берут их на вооружение, начинают обзванивать людей и предлагать им быстро или в упрощенной форме оформить вот эту субсидию. При этом потенциальные жертвы точно не знают, как это происходит, потому что по телевизору такие подробности не говорились, а злоумышленники уже придумали, как это использовать и как можно втереться в доверие к людям и выудить у них деньги, – подчеркнул Ульянов.