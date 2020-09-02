Американский эксперт оценил российский противотанковый комплекс «Гермес»

Американский противотанковый комплекс Javelin Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский дальнобойный противотанковый комплекс управляемого вооружения «Гермес», который был представлен на форуме «Армия – 2020», может стать «убийцей» западных танков, в том числе и произведенных в США. А американский противотанковый комплекс Javelin на его фоне выглядит «безусловно устаревшим».

Такое мнение в статье для журнала The National Interest выразил публицист Питер Сучиу. Он отметил, что российский оснащен сверхзвуковыми ракетами дальнего действия, способными почти со стопроцентной гарантией уничтожить любой западный танк.

Кроме того, военный эксперт обратил внимание читателей на то, что компактный боевой модуль «Гермеса», оснащенный пусковыми установками на шесть ракет, может быть установлен на любое шасси, включая бронеавтомобили, что Питер Сучиу тоже считает большим преимуществом. В заключение публицист выразил уверенность в том, что российский комплекс – это прорыв в области противотанкового оружия.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Питер Сучиу посвятил одну из своих статей беспилотному танку «Армата». К слову, он считает, что рассматривать военную технику России следует в качестве оборонного потенциала, а не наступательного.

СПРАВКА «КП»

«Гермес» — российский перспективный комплекс управляемого ракетного оружия, разработанный в Конструкторском бюро приборостроения в Туле.

Предназначен для поражения одиночных и групповых целей (в том числе танков, инженерных и фортификационных сооружений, надводных целей и низкоскоростных летательных аппаратов) одиночным или залповым огнями на дальностях до 100 км. Авиационный вариант комплекса имеет дальность до 15-20 км.

Комплекс представляет собой унифицированное решение высокоточной реактивной артиллерии для всех родов войск и приспособлен под различные варианты базирования: «Гермес» — наземные ПУ, «Гермес-А» — авиационный вариант, «Гермес-К» — корабельный, «Гермес-С» — стационарный вариант для береговой обороны.