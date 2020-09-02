Американский эксперт оценил российский противотанковый комплекс «Гермес»

Американский противотанковый комплекс Javelin Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский противотанковый комплекс «Гермес» может стать «убийцей» западных танков. Такое мнение в статье для National Interest высказал американский публицист Питер Сучиу.

СПРАВКА «КП»

«Гермес» — российский перспективный комплекс управляемого ракетного оружия, разработанный в Конструкторском бюро приборостроения в Туле.

Предназначен для поражения одиночных и групповых целей (в том числе танков, инженерных и фортификационных сооружений, надводных целей и низкоскоростных летательных аппаратов) одиночным или залповым огнями на дальностях до 100 км. Авиационный вариант комплекса имеет дальность до 15-20 км.

Комплекс представляет собой унифицированное решение высокоточной реактивной артиллерии для всех родов войск и приспособлен под различные варианты базирования: «Гермес» — наземные ПУ, «Гермес-А» — авиационный вариант, «Гермес-К» — корабельный, «Гермес-С» — стационарный вариант для береговой обороны.