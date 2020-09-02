Вузы вправе отчислить студентов, подавших несколько заявлений на бюджетные места

Вузы могут отчислить студентов, подавших несколько заявлений на бюджетные места Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские вузы вправе отчислить студентов, которые подали заявления о зачислении на бюджетные места сразу в несколько высших учебных заведений.

«Если абитуриент подал одновременно несколько заявлений о согласии на зачисление в разные вузы на бюджетные места, это нарушает порядок приема абитуриента в вуз по его же вине», - пояснили ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки.

В таком случае, по словам представителя ведомства, «каждый из вузов, куда поданы заявления о согласии на обучение, вправе отчислить студента в связи с нарушением порядка приема на обучение по вине обучающегося».

Отмечается, что вуз должен проверять достоверность сведений, казанных абитуриентом в заявлении о приеме, для чего учебное заведение может обратиться за информацией в соответствующие государственные системы, органы и организации.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в этом году российские вузы примут свыше миллиона абитуриентов, для половины из которых предусмотрены бюджетные места. Ранее «КП» рассказывала, как помочь вчерашнему выпускнику собрать все необходимые документы для поступления в университет.