Трамп не верит в расизм полиции США

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп считает массовые беспорядки в Штатах «антиамериканскими» и «политическими», а в расизм полиции просто не верит. Об этом он заявил журналистам во время поездки в город Кеноша (штат Висконсин), где вспыхнула волна протестов из-за стрельбы стражей порядка в темнокожего мужчину Джейкоба Блейка.

«Я в это не верю. Нет, совершенно в это не верю», - так он ответил на вопрос, проявляется ли в деятельности американской полиции системный расизм.

Трамп подчеркнул, что «подавляющее большинство полицейских – это честные, отважные и преданные своему делу люди», а то, что произошло в Кеноше – «доморощенный террор» и «политический бунт, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, Джейкоб Блейк попал в реанимацию после того, как полицейские использовали электрошокер, а затем несколько раз выстрелили ему в спину. Между тем, по словам очевидцев произошедшего, мужчина не совершал никаких правонарушений, а только пытался разнять дерущихся женщин. Это вызвало волну уличных протестов и беспорядков в Кеноше.

Напомним, массовые протесты и беспорядки в Штатах начались после смерти Джорджа Флойда – темнокожего мужчины, которого 25 мая задушил коленом при задержании белый полицейский. После протестующие принялись сносить памятники героям Гражданской войны и президентам, а также уничтожать все, что напоминает афроамериканцам о неприятных для них моментах в истории США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Камни, петарды, слезоточивый газ: В США снова начались массовые беспорядки

Эпицентром волнений стал штат Висконсин, а поводом для выступлений граждан послужила стрельба офицеров полиции по темнокожему американцу Джейкобу Блейку (подробности).