Соловьев: Ефремов не мог находиться на пассажирском сиденье

Телеведущий Владимир Соловьев Фото: Евгения ГУСЕВА

Телеведущий Владимир Соловьев убежден, что Михаил Ефремов в момент смертельного ДТП, вопреки утверждениям его адвокатов и некоторых свидетелей, все-таки находился за рулем, и доказательством тому служит след от ремня безопасности на его шее.

В эфире шоу на YouTube-канале «Соловьев LIVE» ведущий показал фотографии актера, на которых четко видно расположение синяка, и отметил, что такое возможно только если точка крепления ремня безопасности находилась слева вверху. Он подчеркнул, что единственные места в машине, где ремень закреплен именно с этой стороны, – водительское сиденье и место за ним, однако о том, что в момент ДТП Ефремов находился позади водителя, никто не говорил даже в качестве теории.

«То есть, характер травмы на шее господина Ефремова показывает, что он не мог находиться на пассажирском сиденье ни при каких обстоятельствах», - подчеркнул Соловьев.

Ведущий добавил, что адвокат актера Эльман Пашаев с такими выводами не согласен. И привел слова защитника: «Право, лево… Еакая разница?»

К слову, ранее Пашаев заявил, что на руле автомобиля не было отпечатков пальцев артиста, и заявил, что за рулем Ефремова не было.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник, 31 августа, на судебном заседании по делу о ДТП со смертельным исходом на Садовом кольце в Москве выступил новый свидетель, который якобы видел, что за рулем находился не Михаил Ефремов, а сам актер сидел на пассажирском месте.

«КП» вела онлайн-трансляцию из зала суда.