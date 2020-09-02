Задержанных в Минске журналистов "КП-Беларусь" 2 сентября ожидает суд

Троих журналистов "Комсомольской правды - Беларусь", задержанных накануне, сегодня, 2 сентября, ожидает суд.

Во время марша студентов 1 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали фотографа Святослава Зоркого, оператора Микиту Недоверкова и корреспондента Марию Элешевич. Их забрали в отделение для проверки документов, сообщила "КП-Беларусь".

Напомним, 27 августа перед началом акции протеста в Минске задержали фотокорреспондента "Комсомольской правды" Павла Мартинчика. Спустя около трёх часов его отпустили из Октябрьского РОВД.

В тот же день задержали корреспондента "Комсомольской правды" Дмитрия Стешина. Он рассказал, что около 200 человек отвели в автозак для проверки документов. Уже в автозаке Стешин сообщил, что с ним едет около 40 человек, и один омоновец, который достаточно доброжелательно разговаривает.

В МВД Беларуси тогда сообщили, что журналисты не задержаны, а доставлены в отделение для проверки документов.