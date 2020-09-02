Сергей Шойгу: Не всё пока сделано, что бы хотелось. Но нам удалось возродить величие Русского географического общества

Сергей Шойгу возглавляет Русское географическое общество с 2009 года. Фото: Пресс-служба РГО

4 сентября на сайте kp.ru и сайте РИА Новости будет опубликовано большое интервью с президентом РГО Сергеем Шойгу.

Напомним, что в августе этого года Русское географическое общество отметило юбилей – 175 лет, а с 2009 года его возглавляет Сергей Кужугетович.

— Сергей Кужугетович, Русскому географическому обществу 175 лет, поздравляем!

— Спасибо. Это серьёзная дата, и для меня очень значимо, что 10 лет из этих 175 имею честь возглавлять Русское географическое общество. Не всё пока сделано, что бы хотелось. Из-за этого, откровенно говоря, всё время чувствую свои обязательства перед РГО, да и перед самим собой. Но я рад, что нам удалось возродить величие Русского географического общества и приумножить то, что было сделано нашими предшественниками, — подчеркнул Сергей Шойгу.

Кроме того, министр обороны отметил, что люди, создававшие РГО, страстно любили Россию и стремились больше и лучше ее познать.

— Они открывали всё новые и новые просторы, организовывали экспедиции, которые принесли и славу государству Российскому, и присоединение территорий, — отметил он.

Напомним, Русское географическое общество было основано 18 августа (6 августа по старому стилю) 1845 года по указу императора Николая I, а его первым руководителем стал Великий князь Константин Николаевич. Главная цель, которая тогда стояла перед новой организацией — собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли.

С тех пор ОРГ несколько раз переименовывали, изначальное название ему вернули почти полтора века спустя, в 1992 году. Одно из старейших географических обществ в мире объединяет не только ученых-географов, но и специалистов в области смежных наук, а также путешественников, экологов, общественников и просто энтузиастов — всех, кто хочет узнавать о своей Родине что-то новое, стремится сберечь и приумножить природные богатства российского государства.

Полный текст интервью читайте на сайте kp.ru в пятницу, 4 сентября.