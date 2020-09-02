Сергей Шойгу: Не всё пока сделано, что бы хотелось. Но нам удалось возродить величие Русского географического общества

Сергей Шойгу возглавляет Русское географическое общество с 2009 года. Фото: Пресс-служба РГО

4 сентября на сайте kp.ru и сайте РИА Новости будет опубликовано большое интервью с президентом РГО Сергеем Шойгу.

Напомним, что в августе этого года Русское географическое общество отметило юбилей – 175 лет, а с 2009 года его возглавляет Сергей Кужугетович.

— Сергей Кужугетович, Русскому географическому обществу 175 лет, поздравляем!

— Спасибо. Это серьёзная дата, и для меня очень значимо, что 10 лет из этих 175 имею честь возглавлять Русское географическое общество. Не всё пока сделано, что бы хотелось. Из-за этого, откровенно говоря, всё время чувствую свои обязательства перед РГО, да и перед самим собой. Но я рад, что нам удалось возродить величие Русского географического общества и приумножить то, что было сделано нашими предшественниками, — подчеркнул Сергей Шойгу.

Кроме того, министр обороны отметил, что люди, создававшие РГО, страстно любили Россию и стремились больше и лучше ее познать.

— Они открывали всё новые и новые просторы, организовывали экспедиции, которые принесли и славу государству Российскому, и присоединение территорий, — отметил он.

Полный текст интервью читайте на сайте kp.ru в пятницу, 4 сентября.