Сергей Шойгу рассказал о роли Русского географического общества в истории России

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу. Фото: Пресс-служба РГО

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу дал большое интервью «Комсомольской правде» и РИА Новости. Он рассказал о роли РГО в истории расширения границ России.

— Люди, которые 175 лет назад основали РГО, страстно любили нашу страну и стремились больше и лучше её познать. Они открывали всё новые и новые просторы, организовывали экспедиции, которые принесли и славу государству Российскому, и присоединение территорий, — отметил он.

— Настоящие энтузиасты…— Настоящие энтузиасты…

— «Энтузиазм» — это не самое подходящее слово для таких людей. Я иногда думаю: если бы им наши сегодняшние возможности — с авиацией, флотом, квадрокоптерами, GPS, ГЛОНАСС, вертолётами… То, что они совершали тогда, далеко не просто сделать даже при наличии всех этих ресурсов в наше время, — уточнил Сергей Шойгу. — Представьте себе: 1846 год, Русское географическое общество отправляет первую экспедицию изучать Полярный Урал. Люди уезжают на три года! Передают в Петербург образцы горных пород, минералы, занимаются картографией, этнографией…

Кроме того, Сергей Шойгу вспомнил о Геннадии Невельском, который доказал, что в Азию есть короткий торговый путь через Японское море.

— Или Геннадий Невельской. В середине XIX века все считали, что дельта Амура несудоходна, а Сахалин — это полуостров. Ну, полуостров и полуостров — тебе-то что? Тебе — Невельскому — поручили доставить провиант на Камчатку — делай своё дело. А он провиант доставил и поплыл доказывать. И доказал, что Амур — судоходен, что Сахалин — остров, а значит, есть короткий торговый путь в Азию через Японское море!

— По-моему, ему ещё чиновники «вломили» за то, что он без разрешения в эту экспедицию отправился.— По-моему, ему ещё чиновники «вломили» за то, что он без разрешения в эту экспедицию отправился.

— «Вломили» ему позже, когда он первые русские поселения в Приамурье основал и российский флаг там поднял. Чиновники боялись конфликта с Китаем, хотели разжаловать его в матросы. А государь Николай I сказал на это, что поступок Невельского он «находит молодецким, благородным и патриотическим». И в итоге Приморский край, Хабаровский край, Сахалин стали российскими, — рассказал президент РГО.

Также Сергей Шойгу добавил, что 200 лет назад русские моряки открыли Антарктиду. И не эскадра, а лейтенант и капитан.

- У нас сегодня как: отправляем эскадру в дальний поход, готовим её тщательно, её возглавляют высшие морские чины. А Антарктиду открыли лейтенант и капитан, причём чуть ли не на вёслах… Это каким мужеством, какой одержимостью надо обладать, чтобы хотеть это сделать! — добавил Сергей Шойгу.

Полный текст интервью читайте на сайте kp.ru в пятницу, 4 сентября.