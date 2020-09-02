Многодетных могут освободить от имущественного налога

Многодетные семьи предложили освободить от имущественного налога Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила освободить от уплаты имущественного налога многодетные семьи.

Послабление касается всех, у кого трое и более детей, но при условии, что после достижении 18-летия самым младшим, режим налогообложения станет традиционным.

Соответствующее обращение общественница направила на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Волынец подчеркивает в своем обращении, что на сегодняшний день существует льгота на данный налог для многодетных, но она имеет жесткие ограничения. При продаже комнаты налоговой вычет дается за 10 кв. м, в случае с квартирой - 20 кв. м, для частного дома - 50 кв. м.

- Такие меры поддержки являются недостаточными, так как многодетные родители все равно вынуждены платить налог, и эта сумма может быть существенной для большой семьи, - отмечает Ирина Волынец.

Глава национального родительского комитета подчеркивает, что подобная мера будет являться хорошей поддержкой для таких семей, а также поспособствует увеличению числа многодетных в России, пишет RT.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам дополнительно более 34,3 млрд рублей на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет, пишет газета "Известия".