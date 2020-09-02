В Мордовии нашли тела троих детей на месте сгоревшего дома

При пожаре в частном доме погибли трое детей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Мордовии после пожара в частном доме спасатели нашли тела троих погибших детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

- В ходе тушения в доме были обнаружены тела троих детей, их возраст и обстоятельства трагедии устанавливаются,- передаёт РИА Новости.

Трагедия случилась в посёлке Кемля Ичалковского района. Загорелся частный дом, площадь пожара составляла 60 квадратных метров. Восемь человек смогли самостоятельно выбраться из пылающего дома, но дети остались внутри.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сайт KP.ru сообщил о пожаре в одной из пятиэтажек Махачкалы. В нём погибли женщина и четверо детей. О возгорании спасателям сообщил очевидец в 21:43 1 сентября, а потушить его смогли лишь в 00:23. С огнём боролись 63 человека с привлечением 18 единиц техники.