Названы сумма, в которую обошелся родителям набор школьника в 2020 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно в какую сумму родителям обошелся набор канцелярских принадлежностей для школьника к 1 сентября.

В список обязательных покупок вошли 13 позиций: ножницы, линейка, пластилин, пенал, тетради, подставка, фломастеры, ручки, карандаши, рюкзак (ранец), а также кисточки, краски и альбом для рисования.

Оператор фискальных данных «Такском» проанализировал более 22 млрд чеков, в которых были отражены данные позиции. Получилось, что в этом году набор школьника обошёлся родителям в 3,5 тысячи рублей, пишет NEWS.ru.

Продажи упали на 9 процентов, в сравнении с показателями прошлого года.

Средняя цена на рюкзак (ранец) увеличилась на 9%, за него платили 1,6 тыс.рублей, а стоимость подставки прибавила 11% - 99 рублей.

Тетради и ножницы подорожали на 4% и 14% соответственно.

1 сентября стартовал новый учебный год. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в организацию учебного процесса по всему миру. Теперь в приоритете безопасность: учителя в масках, на входе всех измеряют температуру, никаких общих перемен и хождения из кабинета в кабинет, пишет газета "Известия".