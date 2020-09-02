Сергей Шойгу назвал смартфоны главным врагом путешественников

Сергей Шойгу возглавляет Русское географическое общество с 2009 года. Фото: Пресс-служба РГО

Сергей Шойгу, уже более десяти лет возглавляющий Русское географическое общество, в большом интервью «Комсомольской правде» и РИА Новости рассказал о том, как люди, которые 175 лет назад основали РГО, открывали новые территории и организовывали экспедиции. Они были настоящими энтузиастами, очень любили свою страну и стремились лучше её познать.

— А сейчас нет таких людей? Возможностей-то больше… — спросили президента РГО журналисты.

— Наш главный враг — вот он (показывает на смартфон). Человек зашёл на сайт, в чей-нибудь блог, посмотрел фото, видео, и у него такое ощущение, что он вроде как там побывал, что он эту страницу своей жизни, своих желаний перелистнул. Я свою задачу вижу в том, чтобы он понял, как много теряет. То, что он на экране увидел, — это ягодка на зубочистке, а в реальности там — ягодное поле, и туда надо ехать и смотреть, — сказал Сергей Шойгу.

— За счёт гаджетов и огромного потока часто совершенно ненужной информации нам кажется, что мы живём насыщенно, бурно. А на самом деле нет — мы живём в сиюминутном информационном пространстве, живём очень коротко и не подробно, — пояснил он.

Напомним, в августе этого года Русскому географическому обществу, основанному 18 августа (6 августа по старому стилю) 1845 года по указу императора Николая I, исполнилось 175 лет. Его первым руководителем стал Великий князь Константин Николаевич, а главной целью нового общества было собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли.

ОРГ — одно из старейших географических обществ в мире, которое объединяет не только ученых-географов, но и специалистов в области смежных наук, а также путешественников, экологов, общественников и просто энтузиастов — всех, кто хочет узнавать о своей Родине что-то новое, стремится сберечь и приумножить её богатства.

Полный текст интервью читайте на kp.ru в пятницу, 4 сентября.