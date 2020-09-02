Ученые признали маски с клапанами неэффективными перед COVID-19

Ученые усомнились в эффективности масок с клапанами Фото: REUTERS

Американские ученые проверили, так ли эффективны перед коронавирусом защитные маски с клапанами и экраны для лица. Итоги эксперимента были опубликованы на портале Physics of Fluids

Специалисты проанализировали как движется воздух при вдохе и выдохе, если человек защищен экраном. Оказалось, что приспособления способны блокировать выдыхаемую струю воздуха только в самом начале. Во время выдоха аэрозольные капли свободно перемещаются по козырьку.

В последствии аэрозольные капли могут свободно рассеиваться на большой площади в различных направлениях: как в поперечном, так и в продольном. Единственный ограждающий фактор - их концентрация несколько уменьшена.

На втором этапе исследователи сравнили рассеивание капель обычной маской для лица и оснащенной клапаном выдоха.

В заключении отмечается, что порт выдоха для воздуха снижает эффективность защиты. Большинство аэрозольных капель при выдохе проходят через клапан без какой-либо фильтрации и распространяются вокруг человека.

Учитывая это, ученые призвали использовать традиционные медицинские маски для защиты себя и окружающих от вирусов, пишет газета «Известия».

Ранее сообщалось, что правительство России направит еще почти 22 миллиарда рублей на выплаты медицинским работникам. Не останутся без дополнительной поддержки и соцработники. Кабмин выделил им более 1,8 миллиарда рублей, передает телеканал "360".