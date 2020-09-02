Сергей Шойгу рассказал о недостатках современных учебников по географии

В августе Русскому географическому обществу исполнилось 175 лет

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал в интервью "Комсомольской правде" и РИА Новости, чем прежние учебники географии были существенно лучше многих современных.

- Я читаю очень много старых изданий по географии, по истории и понимаю, что тогда во главу угла ставилось познание, популяризация науки, в учебниках рассказывалось о том, чем ты можешь гордиться. А сейчас это только бизнес. Многим издателям важна прибыль, а не содержание, - рассказал Сергей Шойгу.

Он также сообщил, что Русское географическое общество обратилось в Минпросвещения и предложило, чтобы учёные, члены РГО, изучали каждое новое пособие по географии прежде, чем вводить их в школьную программу.

- Именно поэтому мы просим Министерство просвещения предусмотреть такой механизм, чтобы Русское географическое общество рецензировало все эти учебники. Потому что у нас учёные, академики, представляющие специализированные институты, - отметил президент РГО.

Отвечая на вопрос о том, что должно развивать в человеке любознательность, Шойгу отметил, что даже интерес к литературе зависит от влияния семьи.

- Родители, друзья, близкие, двор. Книжки. Но книжки — это опять родители, - ответил министр.

В августе РГО, одному из старейших географических обществ мира, исполнилось 175 лет. В нём состоят учёные в области географии, общественные деятели и путешественники.

Полный текст интервью Сергея Шойгу для РИА Новости и Комсомольской правды читайте на сайте KP.ru в пятницу, 4 сентября.