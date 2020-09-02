Трамп назвал беспорядки в Висконсине внутренним терроризмом и поддержал введение нацгвардии

Трамп прибыл в Кеношу, где вспыхнули протесты Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп приехал в город Кеноша, штат Висконсин, где продолжаются протесты из-за того, что полицейские несколько раз выстрелили в афроамериканца Джейкоба Блэйка.

- Жестокие банды разгромили как минимум 25 организаций, подожгли общественные здания и закидывали полицейских кирпичами, - сообщил Трамп во время круглого стола по безопасности в Кеноше.

Президент также заявил, что это "не мирные протесты, это настоящий внутренний терроризм".

Трамп также заявил, что его администрация уже согласовала с властями штата возможность введения служащих нацгвардии.

- Я решительно поддерживаю задействование национальной гвардии в других городах, - добавил президент США.

Беспорядки в городе Кеноша (штат Висконсин) вспыхнули после того, как офицеры полиции ранили 23 августа афроамериканца Джейкоба Блейка. Они семь раз выстрелили в спину 29-летнему Блейку. После этого в городе вспыхнули протесты, в которых погибли уже два человека.

Сайт KP.ru также сообщал о подобном инциденте 21 августа. Полиции города Лафайетт сообщили о мужчине, попытавшемся зайти в магазин с ножом. Прибывшие полицейские сначала пытались остановить его электрошокерами, но затем выстрелили в мужчину около десяти раз. 31-летний Трейфорд Пеллерин умер в больнице.