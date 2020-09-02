Таксистов и пассажиров могут разделить защитной перегородкой Фото: Иван МАКЕЕВ

Этой осенью в Госдуме планируют рассмотреть возможность оборудования машин такси защитной перегородкой, которая разделит салон машины на две части: в одной будет находиться водитель, в другой – пассажир.

Это нужно, в первую очередь, для безопасности участников перевозки. По словам зампреда комитета нижней палаты парламента по транспорту и строительству Владимира Афонского, в обсуждении должны принять участие и представители компаний-агрегаторов такси.

Те, кто поддерживают инициативу, вспоминают недавние случаи из Москвы и Стерлитамака, когда пассажиры нападали на таксистов. Только потому что водители имели видеорегистраторы и поделились видео в интернете, о происходящем стало известно всей стране.

В подобных случаях перегородка может быть очень действенной, и защитит водителя от физического контакта с пассажиром.

Автоэксперт, шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев уверен, что помочь может не только перегородка, но и установка камер видеонаблюдения в машины.

Но, по его мнению, идея сложно реализуема с точки зрения сбора и хранения персональных данных. А еще не ясно, за чей счет будет проведена установка, сегодня такси работают на уровне рентабельности, пишет газета "Известия".