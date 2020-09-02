В томских вузах в этом году начали учиться около 13 тысяч иностранцев

Пандемия коронавируса продолжает влиять на нашу жизнь. И, тем более, на жизнь иностранцев, многие из которых не могут попасть к месту обучения. Например, в новом учебном году в университетах Томской области приступают к обучению около 13 тысяч иностранных студентов, но в обычном формате по расписанию вуза лишь около 2,5 тысяч (оставшиеся на время самоизоляции и ограничений в Томске), а остальные, вернувшиеся домой, — дистанционно.

«Это связано с тем, что границы России по-прежнему остаются закрытыми для большинства стран», — сообщил начальник департамента науки и высшего образования администрации Томской области Петр Каминский.

Иностранные студенты, которые приедут в Томск, приступят к обучению после 14-дневной изоляции и наличия отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 (тест будет взят на 10-12 день наблюдения).

По итогам 2019-2020 года в организациях высшего образования обучалось 10,9 тыс. иностранных студентов из 93 стран мира, в том числе 1,4 тысячи из дальнего зарубежья, 9,5 — из ближнего.