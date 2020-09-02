Ученые назвали главный фактор развития сахарного диабета

Ученые назвали главную причину развития сахарного диабета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Группа ученых из Италии и Великобритании назвала главный фактор развития сахарного диабета. Исследование специалистов показало, что наиболее вероятная причина развития этого заболевания – лишний вес. Ученые добавили, что похудение может не только снизить риск возникновения этого недуга, но и победить его полностью тем, что уже болен.

Совместные исследования проводили ученые Кембриджского университета и университета Милана. Они изучили данные почти о 500 тысячах пациентов. Риск развития диабета второго типа оценивали, основываясь на индексе массы тела и 6,9 миллиона генов, передает телеканал «360».

Ученые разделили исследуемых пациентов на десять групп. Первые пять распределили по генетической предрасположенности, а еще пять – по риску, определяемому массой тела. Средний возраст участников на момента начала исследования составил 57,2 года. При этом специалисты продолжили наблюдать за пациентами, пока средний возраст группы не достиг 65 лет.

За этот период диабет появился у 31 298 человек. Оказалось, что риск заболеть этим недугом у людей с лишним весом в 11 раз выше, чем у обычного человека. А вот генетический фактор не оказал влияния на развитие недуга вообще. Таким образом, специалисты пришли к выводу, что масса тела является первостепенным фактором развития диабета, пишет сайт argumenti.ru.