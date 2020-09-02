"Охватили громадную аудиторию": В Липецкой области подвели итоги дистанционных конкурсов по БДД

Липецкая область всегда отличалась творческим подходом к вопросу пропаганды безопасности дорожного движения и работы с детьми - такими словами ведущая программы "Россия в движении" Наталья Агре приветствовала в эфире радио "Комсомольская правда" начальника УГИБДД УМВД России по Липецкой области полковника полиции Андрея Владимировича Панасовича.

В ответ на это глава регионального отделения рассказал, что в День знаний, 1 сентября, в регионе как раз состоялось награждение детей и их родителей, которые одержали победы в конкурсах на тему БДД. Соревнования были проведены в дистанционном формате во время пандемии коронавируса.

"Это было достаточно интересно, охватили громадную аудиторию. В конкурсе принимали участие и родители, и педагоги, и ребятишки. Есть пандемия, нет - мы продолжим работу", - подчеркнул Андрей Панасович.

На вопрос Натальи Агре о том, какая же тема больше всего интересовала детей, полковник полиции ответил - световозвращающие элементы. В рамках конкурсов ребятишки соревновались как быстрее понять, какой из предметов лучше (ярче).

Что касается подготовки к новому учебного году, то это постоянный процесс для инспекторов Госавтоинспекции, – заявил гость радио.