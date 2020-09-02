В Новой Зеландии продали цветок за 8 тысяч долларов

Жители европейских стран предпочитают заводить комнатные растения вместо детей все больше. Фото: Twitter/Trade me

В Новой Зеландии недавно было продано домашнее растение Minima за 8 150 новозеландских долларов. Начальная ставка от продавца была на уровне 1 доллара. Торги быстро поднялись и Minima ушел за 8 150 долларов, и теперь у него новый дом на Побережье Гибискуса к северу от Окленда.

Продавец, живущий в Окленде, охарактеризовал небольшие минимумы как «очень редкие», с «4 листами с потрясающей желтой окраской на каждом листе».

Отметим, что специалисты отмечают бум продаж комнатных растений на фоне пандемии. Оказалось, что многие люди не могут кормить детей или домашних животных из-за финансовых и имущественных ограничений. Даже покупая растения, их владельцы называют «новых жителей» своего дома «младенцами».

Удовольствие завести такого «младенца» высокое. Из-за востребованности среди населения цена на комнатные растения подлетела до небес. Многим нравятся «младенцы» в горшках и поэтому на просторах интернета созданы целые сообщества по уходу за растениями.

На странице «Комнатные растения Новой Зеландии» в Facebook, которая насчитывает 30 000 участников, правила группы включают «Не кричать за черенки» и «Нет стыда за потраченную сумму».

По мнению экспертов, продажи комнатных растений в западном мире стремительно растут, чему способствует рост урбанизации, тенденции в дизайне интерьеров и желание иметь что-то, о чем можно заботиться, передает The Guardian.