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Коронавирус Covid-19

Россия поставила около 2 тысяч доз вакцины для апробации другим странам

Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров
Анастасия РышковаАнастасияРышкова
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Денис Мантуров заявил, что Россия сделала поставку из нескольких тысяч доз вакцины для апробации

Денис Мантуров заявил, что Россия сделала поставку из нескольких тысяч доз вакцины для апробации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Россия сделала поставку 1-2 тысяч доз новой вакцины от коронавируса в зарубежные страны для апробации.

«Параллельно сегодня ведется у коллег работа по апробации нашей вакцины за рубежом […..]. В несколько стран поставлено уже от тысячи до двух тысяч доз для того, чтобы провести апробацию и получить подтверждение от тех стран на предмет коммерческой закупки данной продукции», - сообщил министр в своем интервью программе «Поздняков», размещенном в среду на сайте

При этом Мантуров напомнил, что до конца 2020 года планируется нарастить производство вакцины до 1,5 млн доз в месяц и более. При этом «Биннофарм» сможет производить максимально до 500-600 тысяч единиц вакцин в месяц, «Генериум» - 2-3 млн доз.

Напомним, что Владимир Путин 11 августа заявил, что Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. За несколько недель РФ получила 27 запросов на поставку «Спутник V», а многие лидеры выразили желание первыми опробовать на себе препарат. Но российский лидер заявил, что первой страной, куда Россия поставит вакцину, станет Белоруссия, а ее граждане примут участие в третьей части клинических испытаний.

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